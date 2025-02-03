Rusya’da düzenlenen Rüzgara Bırak filminin galası, ünlü isimler Hande Erçel ve Barış Arduç’un katılımıyla büyük ilgi gördü. Moskova’da gerçekleşen galada siyah düz bir elbiseyle dikkat çeken Hande Erçel, Rus blog yazarı Anastasia Lepina tarafından övgü dolu sözlerle anlatıldı. Lepina, Hande Erçel’in ekrandaki performansının ötesinde gerçek hayatta da son derece karizmatik, samimi ve ulaşılabilir bir insan olduğunu belirtti.

Galada parlayan yıldızlar

Rüzgara Bırak filminin galasında Barış Arduç’un da yer aldığı etkinlikte, Hande Erçel’in seçkin görünüşü ve doğal duruşu izleyenleri büyüledi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla da dikkat çeken galada, Hande Erçel’in gözlerindeki samimiyet, yaptığı espriler ve gazetecilerle olan içten iletişimi, hayranları tarafından alkışlandı.

Anastasia Lepina’dan yürek ısıtan sözler

Galaya katılan ünlü Rus blog yazarı Anastasia Lepina, Hande Erçel ile çekildiği fotoğrafın ardından yazdığı paylaşımda şunları söyledi:

"İlk bakışta özgüveni ve çekiciliği beni etkiledi. Hande, popülaritesine rağmen oldukça ulaşılabilir ve arkadaş canlısı. Gözlerinde samimiyet vardı, izleyiciyle kurduğu etkileşim gerçekten büyüleyici. Ekranda olduğu kadar, gerçek hayatta da mükemmel çıktı."