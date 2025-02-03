Muğla Büyükşehir Belediyesi, Otogar yolu ile Sanayi kavşağı arasındaki AVM bağlantı yolunun yapımında sona yaklaşıyor. Asfaltlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni yol, vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yeni yol, modern ulaşım sunacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı modern ve güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl tamamlanan Dirgeme-Menteşe Otogar yolunun ardından, Otogar yolu-Sanayi kavşağı arasındaki Karamuğla deresi yanındaki ova yolundaki çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı.

Yol çalışmaları tamamlanıyor, asfaltlama başladı

AVM bağlantı yolunda, 950 metre yağmur suyu hattı, zemin iyileştirme çalışmaları, çift taraflı bordür imalatı ve bin 100 metre içme suyu hattı deplasmanları tamamlandı. Ayrıca, Aydem ve Süperonline hat yenileme çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Asfaltlama işlemleri hızla tamamlanarak, yol kısa sürede trafiğe açılacak.

Başkan Aras: "Yollarımız, dünya kenti Muğla'ya yakışacak"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeyle ilgili olarak, "Menteşe Otogar Yolu'nun devamı niteliğinde olan ve AVM'leri bağlayan yol projemizin son aşamasına geldik. Asfaltlama çalışmalarının ardından yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Amacımız, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamaktır," dedi.