Hande Erçel ile Barış Arduç, üçüncü kez bir araya geldikleri atv’nin yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kore yapımı “Queen Of Tears” dizisinden uyarlanan proje, büyük bir aşkın evlilikten boşanmaya uzanan çarpıcı hikâyesini ekrana taşıyacak.

Kore’den Türkiye’ye Uyarlanan Duygusal Aşk Hikâyesi

Dizide Hande Erçel, Meyra karakterini; Barış Arduç ise Selim rolünü canlandırıyor. Hikâye, büyük bir aşkla evlenip boşanma noktasına gelen çiftin iniş çıkışlı yolculuğunu konu alıyor. Hem duygusal yoğunluğu hem de görsel zenginliğiyle öne çıkan yapım, orijinal Kore dizisine sadık kalırken Türk izleyicisine özel sürprizler de sunmayı hedefliyor.

Boğaz’da Masalsı Düğün Sahnesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dizinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda Hande Erçel gelinlik, Barış Arduç ise damatlık giymiş olarak yer aldı. Boğaz’da çekilen görkemli düğün sahnesi, hayranlar arasında büyük heyecan uyandırdı. Paylaşımda, “Sezonun en masalsı düğünü Boğaz’da yaşandı… Aksel ve Keskin ailesinin mutlu anlarına siz de şahitlik edin” ifadeleri yer aldı.

Yeni Sezonun En İddialı Dizilerinden

Romantik hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici görselliğiyle “Aşk ve Gözyaşı”, yeni sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında gösteriliyor. İzleyiciler, Meyra ve Selim’in inişli çıkışlı aşk serüvenini merakla bekliyor.