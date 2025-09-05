Türkiye’de milyonerlerin sayısı ve servetleri hızla artıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan kişi sayısı geçen yılın temmuz ayında 1 milyon 591 bin 683 iken, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 367 bin 312’ye yükseldi. Toplam mevduat miktarı ise 15,664 trilyon liradan 17,476 trilyon liraya çıktı.

Milyoner başına ortalama mevduat

2025 Temmuz itibarıyla milyoner başına düşen ortalama mevduat 7 milyon 382 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içi yerleşik milyonerlerin 11,413 trilyon lirası yerel para cinsinden, 4,717 trilyon lirası döviz tevdiat hesaplarında ve 1,346 trilyon lirası kıymetli maden depo hesaplarında yer aldı.

Yurt dışı yerleşiklerde de artış

Yurt dışında yaşayan ve hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan kişi sayısı 210 bin 691’e çıktı. Geçen yıla göre 42 bin 618 kişi artış gösterirken, hesaplarında toplam 1,337 trilyon lira bulundu. Yurt dışı mudilerin 408,997 milyar lirası yerel para, 871,633 milyar lirası döviz ve 56,710 milyar lirası kıymetli maden hesaplarında tutuluyor. Ortalama mevduat ise 6 milyon 347 bin lira olarak hesaplandı.

Forbes listesi ve Türk milyarderler

Forbes 2025 milyarderler listesine göre Türkiye’den dört iş insanı öne çıktı:

Murat Ülker (Yıldız Holding): 5,4 milyar dolar, 731. sıra

Şaban Cemil Kazancı (Kazancı Holding): 4,5 milyar dolar, 875. sıra

İpek Kıraç: 3 milyar dolar, 1322. sıra

Erman Ilıcak (Rönesans Holding): 2,9 milyar dolar, 1336. sıra