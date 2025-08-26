İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasına yeni bir değer kattı. Kültürpark’taki tarihi Göl Gazinosu, İzmir Mutfak Müzesi olarak yeniden hayat buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın önerisiyle başlayan çalışmalarda, 11 kişilik bilim kurulunun katkılarıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü.

Müze küratörü Nejat Yentürk, üç önemli koleksiyoncunun bağışladığı binlerce eserle Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı gastronomi müzelerinden biri olacak arşivin ilk adımlarını attıklarını söyledi.

İzmir fuarında tanıtım yapıldı

Aslına uygun şekilde restore edilen Göl Gazinosu, 29 Ağustos–9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda tanıtım sergisiyle ilk kez İzmirlilerle buluştu. Fuar süresince ziyaretçilere müzede yer alacak koleksiyonlardan seçmeler sunuldu.

İzmir mutfağı dünyaya açılıyor

Nejat Yentürk, İzmir Mutfak Müzesi’nin yalnızca İzmir’in değil, tüm coğrafyanın mutfak kültürünü belgeleyen bir merkez olacağını belirtti. Yentürk, “Türkiye’de ilk kez bir metropolde böyle kapsamlı bir mutfak müzesi hayata geçti. İzmir, gastronomide dünya vitrinine çıkacak” dedi.

Zengin koleksiyon bağışlarla büyüdü

Müzenin koleksiyonları arasında Osmanlı döneminden İzmir şerbet güğümü, tatlıcılık ve şekerciliğe dair eserler, kahve kültürüne ait objeler ve yemek sunum gereçleri bulunuyor. Yentürk, “İzmir şerbet güğümü dünyaya buradan yayıldı. Döner kebabın kökeni de Kemeraltı Çarşısı’na dayanıyor. Bu mirası en güçlü şekilde sergileyeceğiz” diye konuştu.

Eğitim ve kültür merkezi olacak

Müzede geçici sergilerin yanı sıra söyleşilerin düzenleneceği bir amfi, interaktif etkinlik alanları ve eğitim programları da yer alacak. İzmir Mutfak Müzesi, gastronomi turizmine katkı sunarken genç nesillere de köklü bir mutfak kültürünü aktarmayı hedefliyor.