Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi’nde kurulan Marmaris antika pazarı, turizm sezonunun bitmesiyle birlikte yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırladı.

Hisarönü Köyü Mahalle Muhtarlığı ve Hisarönü Köyü Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, ikinci el eşyalar ve nadir antikalar sergilendi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen satıcılar, koleksiyoncular ve meraklılar pazarda bir araya geldi.

100 yıllık eşyalar sergilendi

Köşem Hisarönü mevkiinde kurulan pazarda; giyim ürünleri, el yapımı aksesuarlar, hediyelik eşyalar ve 100 yılı aşkın geçmişe sahip antikalar satışa sunuldu.

Pazara Marmaris’in yanı sıra İstanbul ve İzmir’den de katılım oldu.

Her ay düzenlenecek

Etkinliğin organizasyon komitesinde Muhtar Fatih Turgut, Dernek Başkanı İbrahim Tok, köy sakinlerinden Hasan Yücel, Esin Erol, Ayşe Ergül ve Cecile Beal yer aldı.

Komite üyeleri, ilk kez düzenledikleri bu etkinliğin her ay tekrarlanacağını belirtti.

Muhtar Turgut, pazarın sosyal dayanışmaya da katkı sunduğunu söyleyerek, “Pazarımızın ilkinde 70 ikinci el ve antika eşya satıcısını bir araya getirdik. Hem ekonomiye katkı hem de tanışma ortamı oluşturduk. Burada yaşayıp birbirini tanımayan birçok kişi bu vesileyle tanıştı,” dedi.