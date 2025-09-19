Hande Erçel’le ayrılığının ardından özel hayatıyla mercek altında olan Hakan Sabancı, Beşiktaş maçında tribünlerde ünlü oyuncu Mina Derman ile birlikte görüldü. Blog Yağmuru’nun ortaya attığı iddia, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Ayrılığın ardından gözler Sabancı’da

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıla yakın süren birlikteliklerini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Sabancı’nın adı farklı isimlerle anılmaya başlamış, sosyal medyada “ihanet” iddiaları dolaşmıştı.

Beşiktaş maçında dikkat çeken görüntü

Son olarak Beşiktaş maçında görüntülenen Sabancı’nın yanında ünlü oyuncu Mina Derman olduğu öne sürüldü. Tribünde yan yana oldukları belirtilen ikili hakkında henüz bir fotoğraf karesi paylaşılmasa da sosyal medyada yeni bir ilişki ihtimali tartışılıyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Blog Yağmuru’nun iddiası kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar bu yakınlaşmanın yeni bir ilişkiye işaret ettiğini savunurken, bazıları ise “sadece arkadaşlık” olabileceğini dile getirdi.