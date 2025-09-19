‘Perperişan’ şarkısı nedeniyle hakkında erişim engeli getirilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulan Mabel Matiz için Büyük Birlik Partisi (BBP) de harekete geçti. Parti, sanatçı hakkında “müstehcenlik” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Erişim engeli ve suç duyurusu

Mabel Matiz’in iki hafta önce yayımladığı ‘Perperişan’ adlı şarkı, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Gelen tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5651 sayılı Kanun kapsamında “kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık” gerekçesiyle şarkıya erişim engeli talebinde bulundu.

Erişim engelinin ardından İçişleri Bakanlığı da sanatçı hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi uyarınca “müstehcenlik” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BBP’den açıklama

Bakanlıkların ardından Büyük Birlik Partisi de benzer bir adım attı. BBP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı, partinin resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şarkının toplumun manevi değerlerini tehdit ettiğini savundu.

Bağcı, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Birlik Partisi olarak toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Mabel Matiz tarafından yayımlanan şarkıda ahlaka aykırı ifadeler yer almakta, bu durum başta çocuklarımız olmak üzere toplumun manevi yapısını tehdit etmektedir. Bu nedenle ‘müstehcenlik’ kapsamında resmi suç duyurusunda bulunduk.”