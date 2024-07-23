Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesi, Borsa İstanbul’da hareketliliği beraberinde getirdi. Özellikle BIST 30 endeksindeki hisseler yatırımcıların ilgisini çekerken, kârlılığı ve yatırım potansiyeli yüksek şirketler ön planda.

FAVÖK artışında öne çıkanlar

Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik, FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) artışında dikkat çekici performanslarıyla öne çıkıyor. İskenderun Demir Çelik, yüzde 585’lik FAVÖK artışıyla sektöründe birinci sırada yer alırken, Ereğli Demir Çelik yüzde 441’lik artışıyla ikinci sırada geliyor. Bu güçlü mali performans, her iki şirketin sürdürülebilir büyüme ve yatırımcı güvenini artırma konusundaki başarısını ortaya koyuyor.

Enerjisa ve Bim’in yatırım artışları dikkat çekiyor

Enerjisa, yüzde 483’lük yatırım değişimiyle enerji sektöründe önemli bir konuma sahip. Bim Mağazalar ise yüzde 343’lük yatırım artışıyla perakende sektöründe öne çıkıyor. Bu şirketler, yatırımlarını büyüterek gelecekteki potansiyel kazançlarını artırma hedefinde.

Türk Hava Yolları zirvede

Türk Hava Yolları, hisse başına kârda 119,94 TL ile lider konumda. Yüksek kârlılık oranı şirketi öne çıkarırken, 2013 yılından bu yana kâr payı ödememesi dikkat çekici bir nokta olarak öne çıkıyor.

Bim Mağazalar ve Coca Cola İçecek yatırımcıları sevindirdi

Bim Mağazalar, yüzde 207,76’lık yıllık getiri oranıyla yatırımcılarına yüksek kazanç sağladı. Coca Cola İçecek ise yüzde 201,35’lik getiriyle güçlü bir performans sergiliyor. Uzun vadeli yatırımcıların dikkatini çeken bu şirketler, güçlü mali performanslarıyla öne çıkıyor.