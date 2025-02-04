Başarılı oyuncu Hande Erçel, hayalini kurduğu rolü açıkladı. Ünlü oyuncu, Rus edebiyatının en güçlü kadın karakterlerinden biri olan Anna Karenina’yı canlandırmak istediğini söyledi. Erçel’in bu açıklaması, hayranlarını heyecanlandırırken, sinema dünyasında yeni bir uyarlama ihtimalini de gündeme getirdi.

Moskova'da hayranlarıyla buluştu

Dijital platformda yayınlanacak olan “Rüzgâra Bırak” filminin Berlin galasının ardından Moskova’da hayranlarıyla bir araya gelen Hande Erçel ve Barış Arduç, büyük ilgi gördü. Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erçel, kendisine yöneltilen “Rus edebiyatından hangi karakteri oynamak isterdiniz?” sorusuna net bir yanıt verdi: “Anna Karenina’nın hayatını oynamak isterdim. O buhranı yaşayan bir kadını canlandırmak çok güzel olurdu.”

Anna Karenina uyarlaması geliyor mu?

Tolstoy’un klasik eseri “Anna Karenina”, sinema ve tiyatroda defalarca kez uyarlansa da Erçel’in bu sözleri, yeni bir yapım ihtimalini akıllara getirdi. Ünlü oyuncunun bu projeye dahil olup olmayacağı merak konusu olurken, hayranları “Hande Erçel, Anna Karenina olur mu?” tartışmasını başlattı.