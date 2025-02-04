Pamukkale Belediyesi, kültür, sanat ve spor alanlarında düzenlediği kurslarla yeni döneme başlıyor. Kayıtlar başladı, yerinizi alın!

20 farklı branşta eğitim fırsatı

Pamukkale Belediyesi, her yaştan vatandaşa yönelik çeşitli kültür, sanat ve spor kursları düzenliyor. 20 farklı branşta verilecek eğitimler için başvurular başladı. Kurslar, Pamukkale’nin çeşitli merkezlerinde yapılacak.

Farklı branşlar, zengin eğitim içeriği

Yeni dönemde boks, jimnastik, karate, pilates, judo, masa tenisi, klasik okçuluk ve satranç gibi spor dalları öne çıkarken, müzikseverler için piyano, gitar, bağlama ve keman kursları da yer alacak. Ayrıca, ebru, epoksi, ahşap boyama, zekâ oyunları, kadınlar için el sanatları, tarım teknolojileri, fotoğrafçılık gibi kültürel ve sanatsal kurslar da vatandaşlara sunulacak.

Başvuru ve kayıt detayları

Kurslara katılmak isteyenler, Pamukkale Belediyesi’nin resmi web sitesi olan www.pamukkale.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecekler. Ancak, kursların sınırlı kontenjanları olduğundan başvuru sayısı tamamlandığında kayıtlar kapanacak.