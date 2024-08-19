Ünlü pop müziğinin öncülerinden Hande Yener, 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 16:30’da, İzmir’in gözde mekanlarından Kali Beach Alaçatı’da sahne alacak. Yener, bu özel konserinde hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatmayı planlıyor.

Kali Beach Alaçatı, yaz sezonunun en popüler mekanlarından biri olarak öne çıkarken, Hande Yener’in performansı etkinliğin en çok beklenen kısmı olacak. Yener’in enerjik sahne performansı ve hit parçalarıyla dolu repertuarı, konukları müzikle buluşturacak.