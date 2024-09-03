Türkiye’nin dört bir yanından binlerce hayvansever ve hayvan hakları savunucusu, sokak hayvanlarının toplatılması ve öldürülmesini öngören Hayvanları Koruma Yasası'ndaki değişikliklere karşı Yenikapı Miting Alanı’nda buluştu. Yaklaşık 55 bin kişinin katıldığı mitingde, başta Hande Yener olmak üzere birçok ünlü isim de yer aldı.

Hande Yener'den Duygusal Destek

Mitingde sahne alan Hande Yener, akustik olarak “Sevdim Seni Bir Kere,” “Arkadaşım Eşek” ve “Sopa” şarkılarını seslendirerek etkinliğe destek verdi. Hayvan sevgisinin çocukluğundan itibaren hayatında önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Yener, yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Sanatçı, "Biz bu acıyla yaşayamıyoruz, buna izin veremeyiz, bu bizim kültürümüz, biz kedilerle köpeklerle büyüdük" diyerek yasanın geri çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Ateş" ve Diğer Kurtarılmış Hayvanlar

Hayvan hakları savunucusu olarak bilinen Hande Yener, işkence görmüş üç kedi ve iki köpeği sahiplendiği biliniyor. Sanatçı, kısa süre önce Bartın’da av tüfeğiyle vurulan ve gözünü kaybeden, burnunda delik oluşan bir sokak köpeği olan ‘Ateş’i de sahiplenmiş ve tüm tedavi masraflarını üstlenmişti.

Yener’in bu hareketi, hayvan hakları savunucuları tarafından büyük takdir toplarken, sanatçının sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunma konusunda gösterdiği kararlılık dikkat çekti. Mitingde, Ajda Pekkan, Norm Ender, Seren Serengil, Sertab Erener ve Sedef Avcı gibi ünlü isimler de hazır bulundu ve yasanın geri çekilmesi için çağrıda bulundular.

Miting Sonrası

Hande Yener, miting sonrası yaptığı röportajda, "Bu yasayla yaşamak istemiyoruz, sokak hayvanları bizim dostlarımızdır" diyerek destek çağrısında bulundu. Yener, sokak hayvanlarının yuvalandırılması ve yardıma muhtaç hayvanların kurtarılması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti