Pop müziğin en sevilen isimlerinden Hande Yener, Hülya Avşar’ın YouTube programı Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olarak özel hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki şarkıcı, son 5 yıldır prodüktörü Misha ile romantik bir ilişki yaşadığını itiraf etti. Yener, ilişkisini "İlk kez 5 yıl süresini aştım" sözleriyle duyurdu.

"Seni bana Allah yolladı"

Hande Yener, sevgilisiyle olan ilişkisini de özel anekdotlarla paylaştı. "Beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı' oldu. O yüzden çok şanslıyım" diyen ünlü isim, Misha ile ailesiyle de tanıştığını belirtti. İkili, güçlü bir dostluk ve sevgi temeline dayalı bir ilişki sürdürüyor.

Avşar'la karşılaşmak şansım oldu

Yener, Hülya Avşar ile tanışmasından önceki hayatına da değinerek, "Ben tezgahtardım, şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.

Sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı

Fit kalmak için düzenli spor yaptığını belirten Yener, yoga ve dengeli beslenmenin de önemli bir parçası olduğunu söyledi. "Sebzeler, su ve peynirle dengeli besleniyorum. Alkol almıyorum, ve bu şekilde sağlıklı kalıyorum" dedi.