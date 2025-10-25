Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran “savcılara raporsuz el koyma yetkisi verildi” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, yalnızca belirli suçlar kapsamında hızlı müdahale için savcılara yetki verildiğini vurguladı.

“Sadece üç suç türü için geçerli”

MASAK’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet savcılarına MASAK raporu beklenmeden el koyma yetkisinin, sadece üç suç türünde geçerli olduğu belirtildi:

Nitelikli dolandırıcılık

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Açıklamada, “Bu yetki genel bir düzenleme değildir, yalnızca bu üç suçla sınırlıdır” denildi.

“Amaç: Mağdurların parasına hızlı ulaşması”

Kurum, yeni düzenlemenin temel amacının, özellikle internet üzerinden işlenen mali suçlarda suç gelirlerinin hızla başka hesaplara aktarılmasını önlemek olduğunu belirtti.

“Düzenlemeyle, özellikle çevrim içi dolandırıcılık ve kart suistimallerinde suç konusu paranın finansal sistemden kaçışını engellemek hedeflenmiştir. Böylece el konulan paralar, en kısa sürede mağdurlara iade edilecektir.”

“Keyfi el koyma söz konusu değil”

MASAK, kamuoyunda yer alan “herhangi bir hesap, rapor olmadan dondurulacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“Gerek Başkanlığımız gerek Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşların mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir uygulamaya yer verilmemektedir. Bu tür iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.”

Düzenleme Adalet Bakanlığı ile birlikte hazırlandı

MASAK, söz konusu değişikliğin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığını, taslak aşamasında ilgili tüm kamu kurumlarının görüşlerinin alındığını bildirdi.

Bu kapsamda yapılan düzenlemelerle mali suçlarda hızlı adli süreç ve mağdurların korunması hedefleniyor.