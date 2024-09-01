Krediyi erken ödemek veya cayma hakkını kullanmak

Krediyi erken ödemek veya kredi sözleşmesinden cayma hakkını kullanmak, kredi notunuzu düşürmez. Aksine, bu tür işlemler kredi tarihçenizde olumlu izlenimler bırakabilir ve borçlarınızı zamanında kapattığınız için kredi notunuzu artırabilir.

Kredi kartının asgarisini ödemek

Kredi kartının asgarisini ödemek, kredi notunuzu genellikle olumsuz etkilemez. Ancak, sadece asgari ödeme yapmak yerine borcun tamamını ödemek, uzun vadede kredi notunuzu daha iyi korur ve finansal sorumluluğunuzu gösterir.

Bu işlemleri dikkatle yönetmek, kredi notunuzu korumanıza yardımcı olabilir ve gelecekteki finansal işlemlerinizde size avantaj sağlar.