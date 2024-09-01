Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), geçtiğimiz yıl siparişini verdiği 60 adet Enok 4.8 AB Tanksavar aracının ilk teslimatını gerçekleştirdi. Bu teslimatla birlikte, aracın test süreci de başlatıldı. GKRY’nin bu araçları envanterine dahil etme planı, savunma kapasitesini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Enok sisteminin özellikleri

Enok sisteminin Spike LR2 tanksavar füze sistemleriyle donatılacağı öngörülüyor. Ancak, tüm araçların bu sistemle donatılıp donatılmayacağına dair hala belirsizlikler bulunuyor. Spike füzeleriyle donatılmış versiyon olan "Tankhunter" ise, modüler tasarımı sayesinde farklı rollere uyarlanabiliyor ve GKRY tarafından ilgi görüyor.

Almanya’dan gelen güçlü tasarım

Enok aracı, 2000’li yılların başında Almanya’nın askeri modernizasyon çalışmaları kapsamında geliştirildi ve Mercedes-Benz G-Class platformuna dayanıyor. Alman Ordusu’nda uzun yıllardır hizmet veren Enok, zamanla geliştirilen zırh ve yeteneklerle Enok 5.4 ve Enok 6.1 gibi çeşitli konfigürasyonlarda da üretilmeye devam ediyor.

Spike füze sistemi anlaşması

GKRY, 2021 yılında Spike tanksavar füzelerinin satın alımı konusunda niyetini açıklamıştı. Bu bağlamda, İsrail ile görüşmelere başlanmış ve 2023 yılında EuroSpike konsorsiyumu ile Spike güdümlü tanksavar füzesi tedarikini içeren bir sözleşme imzalanmıştı. Bu füzelerin, Enok araçlarına entegre edilmesi, GKRY’nin savunma gücünü önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.