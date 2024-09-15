Cüzdan iade çalışmasının detayları

40 ülkede gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışmada, çeşitli miktarlarda para içeren 17.000 cüzdan, kişilerin iletişim bilgilerini içeren kartvizitlerle birlikte yere bırakıldı. Araştırmanın amacı, toplumların dürüstlük seviyelerini ölçmekti.

Dürüstlük sıralamasında Batı'lı ülkeler önde

Çalışmanın sonuçlarına göre, cüzdanları iade etmek için sahibiyle iletişime geçenlerin oranı en yüksek olan ülkeler İsviçre ve Norveç olarak belirlendi. Bu ülkelerde dürüstlük ve toplumsal güvenin yüksek olduğu gözlemlendi.

Çin en alt sırada, Türkiye 30. sırada

Araştırmanın en alt sıralarında ise Çin yer aldı. Cüzdanların en az iade edildiği ülke olarak dikkat çekti. Türkiye ise ortalama bir sıralamada yer alarak 30. sırada bulundu. Bu sonuç, Türkiye’de cüzdan iade oranlarının diğer ülkelere göre daha düşük olduğunu gösterdi.