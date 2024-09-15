İstanbul’da kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Kemal Çağlar Temel’in iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırının ardından yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. 11 Eylül’de Üsküdar'daki Burhaniye Abdullahağa Caddesi’nde meydana gelen olayda, 17 şüpheli gözaltına alındı ve tamamı tutuklandı.

Olayın detayları

Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cerrahi maske takmış bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla 4-5 el ateş eden saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetle bağlantılı olarak Osman Boran Deniz’i azmettirici olarak, Şahin Şimşek’i ise saldırıyı gerçekleştiren kişi olarak belirledi. Ayrıca, M.T.D. ve G.B.’nin saldırı sırasında gözcülük yaptığı tespit edildi.

Ele geçirilen malzemeler

Soruşturma kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonlarda, cinayetle kullanılan silahın yanı sıra 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis ve çelik yelek gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Operasyonun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen toplam 17 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.