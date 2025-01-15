Son dönemde gündeme gelen iddialara göre, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in arasında reklam odaklı bir ilişki yaşandı. Sarıkaya'nın bu ilişki için aldığı büyük miktarda ödeme ise yargıya taşındı. Konuyla ilgili ifadeler alınmaya başlandı. Ancak reklam aşkı iddialarına karışan ilk ünlüler bu ikili değil.

Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz: Aşk mı, Reklam mı?

Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, yıllar önce birbirlerine aşık olduklarını açıklamış ve uzun bir ilişki sürdürmüştü. Ancak Demirel’in homofobik açıklamaları, bu ilişkinin reklam amaçlı olduğuna dair iddiaları gündeme getirdi. İlişkilerinin arkasında başka sebepler olduğu konuşulmuştu.

Adriana Lima ve Metin Hara: Gizemli Bir Aşkın Ardında Ne Var?

Adriana Lima ve Metin Hara'nın ilişkisi, başından sonuna kadar herkesin kafasında soru işaretleri bırakmıştı. Birden ayrılan çift, ayrılığın ardından reklam aşkı dedikodularına yol açtı. Herkesin Lima'ya 'yenge' demeye başlaması da bu durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Hıncal Uluç ve Ece Gürsel: Bir PR İlişkisi

Hıncal Uluç ve Ece Gürsel arasındaki ilişki, yıllarca merak konusu olmuştu. Gürsel, yıllar sonra yaptığı itirafta, ilişkilerinin aslında bir PR çalışması olduğunu belirterek, "Biz sevgili değildik. Hıncal Bey bana 'Evladım' diye hitap ederdi" diyerek bu iddiaları doğruladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Meltem Cumbul: Aşk mı, Reyting Oyunu mu?

2009 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ve Meltem Cumbul arasında yaşandığı iddia edilen ilişki, magazin dünyasında büyük ses getirdi. Yapımcıların, Cumbul'un dizisinin reytinglerinin düşmesinin ardından bu ilişkiyi bir strateji olarak kullandığı söylentileri ortaya çıktı.

Emrah ve Asuman Krause

Televole döneminde, Emrah ve Asuman Krause arasındaki ilişki büyük bir dikkat çekti. Ancak bu ilişki de reklam aşkı olarak anılmaya başlandı.

Deniz Seki ve Faruk Salman

Deniz Seki’nin cezaevinden çıktıktan sonra çocukluk aşkı Faruk Salman ile aniden nişanlanması, kameralar önünde mutluluk pozları vermesi, bu ilişkinin reklam aşkı olduğu iddialarını beraberinde getirdi.

Sinan Akçıl ve Ebru Şallı

Sinan Akçıl ve Ebru Şallı’nın ilişkisi, ikisinin de iş projeleriyle bağdaştırıldı. Sinan Akçıl, Ebru Şallı’nın programına 101 gül gönderirken, Şallı da Akçıl’ın albüm tanıtımını yapmıştı. Bu durum, ilişkinin tamamen iş odaklı olduğu iddialarını güçlendirdi.

Bülent Ersoy ve Armağan Uzun

Popstar Alaturka yarışmasında başlayan ve boşanma ile sonlanan Bülent Ersoy ile Armağan Uzun’un ilişkisi de reklam aşkı dedikodularına yol açtı. İddialara göre, bu ilişki tamamen programın reklamı amacıyla yapılmış bir sahte ilişkiden ibaretti.