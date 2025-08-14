Aleyna Dalveren boşanıyor mu? Dikkat çeken paylaşım

İstifasının ardından dikkat çeken bir adım atan Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesaplarında CHP’yi takipten çıkararak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı’nın resmi hesabını takibe aldı.

Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da CHP’den ayrıldıklarını açıkladı.

CHP’de uzun yıllar siyaset yapan Özlem Çerçioğlu, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkânı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

