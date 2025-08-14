Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettikten sonra Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Çerçioğlu’nun bugün düzenlenecek 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda AK Parti’ye katılacağı öğrenildi.
CHP’de uzun yıllar siyaset yapan Özlem Çerçioğlu, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkânı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.
Birlikte istifa ettiler
Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da CHP’den ayrıldıklarını açıkladı.
Sosyal medyada dikkat çeken hamle
İstifasının ardından dikkat çeken bir adım atan Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesaplarında CHP’yi takipten çıkararak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı’nın resmi hesabını takibe aldı.
AK Parti Genel Merkezi’nden ilk kare
AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Çerçioğlu’nun ilk görüntüsü basınla paylaşıldı. Çerçioğlu’nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takması bekleniyor.