Bigadiç Belediyesi'nin öncülüğünde, kapalı pazar yerinde her çarşamba düzenlenen Hanımeli Pazarı, kadınların emek ve özverisiyle yetiştirdiği doğal ürünleri sergiliyor. 15 yıl önce kurulan bu pazar, çok sayıda kadına iş fırsatı sunarak ekonomiye katkıda bulunuyor.

El emeği ürünler göz kamaştırıyor

Pazara katılan kadınlar, evlerinde ürettikleri pasta, börek ve erişte gibi ürünleri satışa sunuyor. Özellikle gözlemeler, pazara gelen ziyaretçilere sıcak servis edilerek beğeni topluyor. Gözleme yapan Cihan İnci, "Kendi açtığımız el hamurları ile gözlemelerimizi yapıyoruz. Hem ucuza karnı doyuruyor hem de evlere destek sağlıyoruz" dedi.

Depremzedelere destek

Depremden etkilenen Pakize Bingöl, pazarda Adana şalgamı, ekşisi, baharatları ve salçaları satıyor. Bingöl, "Bigadiçliler bize sahip çıktı. Belediye burayı bize verdi. Burada kendimizi geçindirmek için çalışıyoruz ve herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uzun süreli başarı

Bir yıldır pazara katılan Safiye Avcı ise, gözleme konusunda iddialı olduklarını belirtti. "Bigadiç’in gözlemeleri çok güzeldir. Gelip tatmanızı isteriz" diyen Avcı, pazarın 15 yıldır sürdüğünü ve köy pazarı gibi her şeyin bulunduğunu vurguladı.

Nesibe Karadeniz, "Bizi ayakta tutan müşterimizdir. 15 yıldır müşterilerim iyi. Memnunum ve devam ediyorum" diyerek, pazarın önemini ve müşteri bağlılığını ifade etti.

Hanımeli Pazarı, yaz ayları boyunca pazara katılmak isteyen herkes için açık. Detaylı bilgi ve kayıt için yerel yönetim birimleri ile iletişime geçebilirsiniz.