ABD Başkanı Joe Biden'ın canlı olarak takip ettiği ve MİT tarafından yönetilen esir takası operasyonu, dünya gündemine damgasını vurdu. ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 rehine, Ankara’da gerçekleştirilen bu tarihi operasyonda karşılıklı olarak değiştirildi.

Takas saati Biden'ın özel isteği ile belirlendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, takas operasyonundan 15 gün önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın operasyonu canlı olarak takip etmek istediğini belirterek, takasın Türkiye saatiyle 17.00'de başlaması yönünde bir talepte bulundu. MİT, bu isteği dikkate alarak operasyonu tam bu saatte başlattı ve Biden, operasyonu anbean izledi.

Türkiye, uluslararası güvenin adresi oldu

Takasın Türkiye'de yapılması kararı, ABD ve Rusya’nın ortak talebiyle alındı. Türkiye'nin güvenilirliği, MİT'in bu tür operasyonlardaki disiplinli ve gizlilik ilkesine dayalı çalışma şekli ile pekiştirildi. Türkiye, operasyonun gizliliğini sağlama noktasında ABD ve Rusya'ya "siz açıklama yapana kadar bizden açıklama yapılmayacak" garantisini verdi.

Esenboğa Havalimanı'nda tarihi anlar

Operasyon, 1 Ağustos'ta Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirildi. ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere toplam 7 uçakla getirilen 26 kişi, planlı bir şekilde takas edildi. MİT personeli, rehinelerin sağlık kontrolleri ve kimlik tespitlerini gerçekleştirdi. Rusya'dan hapishane kıyafetleriyle getirilen bazı rehineler, ABD'nin getirdiği kıyafetlerle değiştirildi.

Dünya basını MİT'i konuştu

MİT'in yönetimindeki bu operasyon, son 80 yılın en büyük esir takası olarak tarihe geçti. Özellikle The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich ve ABD eski Deniz Piyadesi Paul Whelan gibi isimlerin takas edilmesi, operasyonun önemini daha da artırdı. ABD ve Rusya başta olmak üzere dünya basını, bu operasyonu geniş yer ayırarak haberleştirdi.