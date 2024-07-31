Ekonomist Muhammet Bayram, Haniye’nin ölümünün ardından piyasaların nasıl etkilendiğini ve hangi yatırım araçlarına yönelimin arttığını değerlendirdi.

Orta Doğu'daki gerilim ve küresel ekonomik etkiler

İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast, bölgede gerilimi artırdı. İran, İsrail'den intikam alınacağı yönünde mesajlar verirken, Rusya ve ABD'den açıklamalar geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Orta Doğu'da geniş bir savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum" diyerek yatıştırıcı bir açıklama yaptı. Ancak, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, bu suikastın kabul edilemez olduğunu ve gerilimi tırmandıracağını belirtti.

Ekonomik piyasalara etkisi

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı da piyasaları etkiledi. Ekonomist Muhammet Bayram'a göre, Haniye'nin ölümüyle birlikte düşüş ve yükselişe geçen yatırım araçları netleşti. Bayram, Orta Doğu'daki gerilimin hem petrol piyasasını hem de altının ons fiyatını yükselttiğini ifade etti. Ayrıca, doların da yükselişe geçtiğini belirtti.

Güvenli limanlara yönelim

Savaş ihtimalinin artmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini söyleyen Bayram, "Savaş ihtimalinin artması, borsada bir miktar düşmeye ve daha güvenli limanlara akışa neden oluyor" dedi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu durumdan ciddi şekilde etkileneceğini vurguladı.

Bayram, önümüzdeki dönemde altının ons fiyatında ciddi bir yükseliş trendi olacağını ve bunun Fed’in kararlarıyla birlikte iyice netleşeceğini öngörüyor. Ayrıca, petrolde de kademeli bir şekilde yükseliş beklediğini belirtti.

Uzman yorumları ve beklentiler

Ekonomistlerin genel görüşü, Orta Doğu'daki gerilimin küresel piyasalara olan etkisinin devam edeceği yönünde. Özellikle altın ve petrol gibi güvenli liman yatırım araçlarına olan talebin artması bekleniyor. Altının ons fiyatının yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.