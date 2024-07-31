1977/1978 öğretim yılında Karabağlar Endüstri Meslek Lisesi olarak eğitim hayatına başlayan okulumuz, 1981/1982 öğretim yılında "ATATÜRK" adını da alarak Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adını aldı. Bugün, Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, nitelikli insan gücü yetiştirmeye devam ediyor.

Okulumuz, tam öğrenme, tam istihdam, sürekli gelişim ve üretim içinde eğitim prensipleriyle hareket ederek, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yükseltmek amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Yeniliklere açık, sanatsal ve estetik duyarlılığı olan girişimciler yetiştirmek için kaliteli mesleki ve teknik eğitim sunan okul, öğrencilerine akademik altyapı da kazandırıyor.

Bölümler:

Bilişim Teknolojileri

Elektrik-Elektronik Teknolojileri

Makine Teknolojileri

Metal Teknolojileri

Metalurji Teknolojileri

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

İzmir Atatürk Anadolu Teknik Lisesi, Türkiye'nin en büyük mesleki ve teknik liselerinden biri olarak, İzmir'in Karabağlar ilçesi Eski Çamlık semtinde yer alıyor. Anadolu Teknik Liseleri, ortaokulun üzerine 4 yıl süren bir eğitim sunuyor ve bazı derslerin yabancı dille verildiği bu okullarda, meslek derslerinin yanı sıra zorunlu genel bilgi dersleri de öğretiliyor. Öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine göre mesleki bilgi ve beceri kazanarak iş dünyasına ve yüksek öğrenime hazırlanma fırsatına sahip oluyorlar.

İzmir Atatürk Teknik Lisesi: Adres ve ulaşım bilgileri

Adres: Eski Çamlık Mahallesi, 1402 Sokak No:1, 35130 Karabağlar, İzmir'de yer almaktadır.

Konum: İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Eski Çamlık Mahallesi'nde bulunan bu okul, şehrin merkezine yaklaşık 10 km uzaklıktadır.

Nasıl ulaşılır:

Özel Araçla: İzmir şehir merkezinden veya çevre ilçelerden özel aracınızla geliyorsanız, Karabağlar yönüne doğru ilerleyin. İki ana caddeyi takip ederek Eski Çamlık Mahallesi’ne ulaşabilir ve 1402 Sokak üzerindeki okula kolayca varabilirsiniz.

Toplu Taşıma ile: İzmir şehir merkezinden otobüs veya dolmuş ile Karabağlar yönüne gidebilirsiniz. Karabağlar ilçesindeki duraklardan birinde inerek, kısa bir yürüyüşle okula ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İzmir Metro’sunun ilgili güzergahlarını kullanarak Karabağlar’a ulaşmak da mümkündür.