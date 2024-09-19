Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği yoğun katılımlı aktivitelerle sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşımın önemine dikkat çekti. Etkinlikler, yürüyüşten dans gösterilerine, zumba ve yoga seanslarına kadar çeşitli aktivitelerle dolu dolu geçti.

Karşıyaka, hareketliliğe dikkat çekti

Avrupa Hareketlilik Haftası’na özel olarak düzenlenen etkinlikler, Karşıyaka Belediyesi’nin sahil yürüyüşü ile başladı. Karşıyaka İskele’de toplanan katılımcılar, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın da katılımıyla Bostanlı’ya kadar yürüdü. Sahil boyunca devam eden yürüyüş kortejine Karşıyaka Belediye Bandosu da eşlik etti. Katılımcılar, kentsel hareketlilik ve çevreci ulaşım konularında farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlikte, hem eğlendi hem de önemli bir sosyal mesaj verdi.

Sahilde tango gecesi

Yürüyüşün ardından, Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda DJ Çağdaş Yetişenler ve Capullo Dans Okulu’nun katkılarıyla düzenlenen tango gösterisi, etkinliğe katılanların beğenisini kazandı. Bostanlı sahilinin huzur dolu atmosferinde dans eden çiftler, renkli görüntüler oluşturdu. Bunun yanı sıra Zühtü Işıl Meydanı’nda Açelya Ergen’in eğitmenliğinde zumba, Ahmet Tamer Kışlalı Parkı’nda ise Yoganın Bestesi ile yoga seansları düzenlenerek katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

Bisiklet turu ile devam ediyor

Hafta boyunca süren etkinliklerin bir parçası olarak, 21 Eylül Cumartesi günü Karşıyaka Belediyesi, çevreci ulaşımın önemine dikkat çekmek amacıyla bir bisiklet turu organize edecek. Saat 11.00’de Zühtü Işıl Meydanı’nda başlayacak olan bisiklet turunda katılımcılar, Karşıyaka’nın sokaklarını hep birlikte pedallayacak. Bu etkinlik, hem fiziksel hareketliliği teşvik edecek hem de daha temiz ve sürdürülebilir bir ulaşım biçimine dikkat çekecek.

Sürdürülebilir yaşam için hareket zamanı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşları aktif bir yaşam tarzına ve kamusal alanları birlikte kullanmaya teşvik ettiklerini vurguladı. Ünsal, “Temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için farkındalık yaratıyoruz. Bu hafta boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle hem yetişkinleri hem de çocukları çevreci ulaşımın ve hareketli bir yaşamın önemine dikkat çekmeye davet ediyoruz. Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz bisiklet turunda da birlikte pedal çevirerek bu farkındalığı pekiştireceğiz” dedi.