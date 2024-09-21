İzmir’in Balçova ilçesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nı farkındalık artıran bir etkinlikle kutladı. Adalet ve Demokrasi Parkı’nda düzenlenen yoga ve pilates etkinliği, kadınlardan büyük ilgi gördü. Yaklaşık 200 kişinin katılım sağladığı etkinlikte, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in eşi Ayşegül Yiğit de yer aldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası’na Yoga ve Pilates Desteği

Balçova Belediyesi yetkilileri, bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası’nın temasının “Paylaşımlı kamusal alanlarda şehri birlikte yaşayalım” olduğunu belirtti. Haftanın ana amacının, sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayan yetkililer, etkinliklerin Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edildiğini ifade etti.

Farkındalık İçin Hareket Edildi

Avrupa Komisyonu tarafından 2002’den bu yana her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta kapsamında, Balçova Belediyesi de sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla yoga ve pilates etkinlikleri düzenledi. Belediye yetkilileri, “Amacımız, kent yaşamında sağlıklı hareketin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık yaratmak” dedi.