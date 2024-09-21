Çiğli’de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Kaklıç Mahallesi’nde çocuklara özel spor parkurlarıyla sona erdi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Bu etkinliklerle, çocuklarımızın fiziksel aktivitelerle dolu, eğlenceli ve öğretici bir gün geçirmelerini sağladık” şeklinde konuştu.

Eğlenceli Aktivitelerle Dolu Bir Gün

Hafta boyunca birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı ilçede, organizasyonun son gününde Kaklıç Mahallesi’nde gerçekleştirilen “Trafiksiz Gün Etkinliği” büyük ilgi topladı. Etkinlikte çocuklar için minyatür kale futbol maçı, halat çekme yarışması, scooter yarışı, bisiklet yarışı ve survivor parkuru gibi aktiviteler düzenlendi.

Çocukların Yarışma Heyecanı

Survivor parkurunda çocuklar, eğlenirken fiziksel yeteneklerini de test etme fırsatı buldu. Çeşitli engelleri aşarak dayanıklılıklarını ve hızlarını sergilediler. Minyatür kale futbol maçında minikler, takım ruhunu yaşarken; halat çekme, scooter ve bisiklet yarışları ise oldukça çekişmeli geçti. Bu heyecan dolu yarışmalarda kazanan takımların coşkusu görülmeye değerdi.

Başkan Yıldız'dan Anlamlı Mesajlar

Avrupa Hareketlilik Haftası’nı Kaklıç’ta çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirten Başkan Yıldız, “Organizasyon kapsamında düzenlediğimiz oyun parkurları ile çocuklarımızla doya doya spor yaptık ve eğlendik. Bu yılki temamız olan ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlar’ çerçevesinde, daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Çiğli için önemli adımlar attık. Kaklıç Mahallesi’nde düzenlediğimiz ‘Trafiksiz Gün Etkinliği’ ile dolu dolu bir gün geçirdik. Hep birlikte spor yaparak, hareket ederek ve eğlenerek bu anlamlı haftayı sonlandırdık. Halkımızın şehir içi dolaşımını desteklemek ve hareketliliği teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliklere gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti” dedi.