Emniyet Genel Müdürlüğü, Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn’i darp eden şahsın İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Bu gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandıran darp olayı sonrası yaşandı.
Emniyet açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn’in darp edildiği" yönündeki içeriklere yönelik yürütülen çalışmalarda darp olayının faili H.C.Ş. olarak tespit edilmiştir. H.C.Ş., İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA