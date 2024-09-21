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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn’in darp edildiği" yönündeki içeriklere yönelik yürütülen çalışmalarda darp olayının faili H.C.Ş. olarak tespit edilmiştir. H.C.Ş., İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn ’i darp eden şahsın İstanbul’da yakalanarak gözaltı na alındığını açıkladı. Bu gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandıran darp olayı sonrası yaşandı.

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