Modern yaşamın bir parçası haline gelen masa başında uzun süre oturmak, kas-iskelet sistemi üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İstanbul Atlas Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Gamze Demircioğlu, bu durumun omurga sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve alınabilecek önlemleri değerlendiriyor.

Ofis çalışanları için hareketsizlik tehlikesi

Günümüzde pek çok kişi masa başında uzun saatler geçiriyor. Ancak bu hareketsiz yaşam tarzı, kas-iskelet sistemini olumsuz etkileyerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. İstanbul Atlas Üniversitesi’nden Dr. Gamze Demircioğlu, özellikle ofis çalışanlarında hareketsizliğin yaratabileceği sorunlara dikkat çekiyor.

Kaslar zayıflıyor, esneklik kaybediliyor

Dr. Demircioğlu, uzun süre sabit pozisyonda kalmanın kasların zayıflamasına ve esneklik kaybına neden olabileceğini belirtiyor. Bu durum, özellikle bel, boyun, omuz ve dizlerde ağrılara yol açabiliyor. Ayrıca uzun süreli oturma omurga bozukluklarına ve kronik bel-boyun fıtığına davetiye çıkarıyor.

Dolaşım sistemi ve gözler risk altında

Masa başında uzun saatler geçirmenin sadece kas-iskelet sistemi üzerinde değil, aynı zamanda dolaşım sistemi üzerinde de olumsuz etkileri olabileceğini belirten Demircioğlu, hareketsizliğin venöz staz, varis, ödem gibi sorunlara neden olabileceğini ve bunun ciddi kardiyovasküler hastalıklara yol açabileceğini vurguluyor. Ayrıca, bilgisayar ekranına uzun süre bakmak, göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi sorunları da beraberinde getiriyor.

Ergonomik çalışma ortamının önemi

Ofis çalışanlarının sağlığını korumak için ergonomik bir çalışma ortamı oluşturmak büyük önem taşıyor. Dr. Demircioğlu, ergonomik ofis ekipmanlarının kullanımının, omurga sağlığını korumak ve kas-iskelet sistemi üzerindeki stresi azaltmak için kritik olduğunu belirtiyor. Özellikle ayarlanabilir sandalyeler ve uygun yükseklikte masalar, doğru oturma pozisyonunu destekleyerek kas-iskelet sistemini koruyor.

Ergonomik çalışma alanı nasıl olmalı?

Bel destekli, ayarlanabilir bir sandalye kullanılmalı.

Kollar masadan destek almalı, baş öne çıkıyorsa sandalyenin pozisyonu düzeltilmeli.

Diz ve kalça 90 derece olmalı, ayak altına destek konulmalı.

Bacak bacak üstüne atmaktan kaçınılmalı.

Her yarım saatte bir kalkıp kısa yürüyüşler ve esneme hareketleri yapılmalı.

Fizyoterapi ve rehabilitasyonun rolü

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, özellikle ofis çalışanlarının karşılaştığı sağlık sorunlarının yönetiminde büyük bir rol oynar. Dr. Demircioğlu, bu tür sağlık problemlerinde kişiye özel egzersiz programları ve manuel terapi tekniklerinin kas gücünü artırmak ve postürü düzeltmek için etkili olduğunu vurguluyor. Elektriksel stimülasyon, ultrason ve sıcak-soğuk tedavileri de bu süreçte destekleyici unsurlar olarak kullanılabilir.

Düzenli egzersiz ile sağlıklı bir omurga

Dr. Demircioğlu, düzenli egzersizin omurga sağlığını korumada kilit bir rol oynadığını belirtiyor. Yüzme, yürüyüş, pilates ve yoga gibi egzersizler, omurga çevresindeki kasları güçlendirerek bel ve boyun fıtığı riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda, uzun süreli oturmanın yaratabileceği duruş bozukluklarının önlenmesine de katkı sağlıyor.