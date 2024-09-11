ABD başkanlık seçimleri için Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABC News kanalında yayınlanan bir canlı tartışma programında karşı karşıya geldi. Tartışmanın ana gündem maddelerinden biri ise Gazze ve İsrail arasındaki çatışmalar oldu. Her iki aday da İsrail'e verdikleri desteği net şekilde ortaya koyarken, Harris barışçıl çözüm çağrısında bulundu ve Gazze'de acil bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Bu savaş sona ermeli"

Kamala Harris, konuşmasında İsrail'in kendini savunma hakkını savunduğunu belirtirken, aynı zamanda bu çatışmalarda çok sayıda masum Filistinlinin de hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Harris, “Bu savaş sona ermeli, hemen sona ermeli. Kadın ve çocukların hayatını kaybettiği bu süreç artık durmalı,” ifadelerini kullandı. Ayrıca iki devletli bir çözümün gerekliliğine vurgu yaparak, Filistinlilerin de hak ettikleri güvenlik ve onurla kendi geleceklerine karar verebilmeleri gerektiğini ifade etti. Harris, bu konuda ABD'nin arabulucu bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ve bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Eğer Harris başkan olursa İsrail ortadan kalkar"

Trump ise, Biden yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin yetersiz olduğunu öne sürerek, eğer kendisinin başkan olması durumunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayacağını ve Gazze'deki çatışmaların da hiç başlamayacağını iddia etti. Trump, Harris'i İsrail'e yeterince destek vermemekle suçlayarak, "Eğer o başkan olursa İsrail 2 yıl içinde ortadan kalkar," şeklinde sert bir açıklama yaptı. Ayrıca Harris'in Kongre’de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasına katılmadığını hatırlatarak, bu durumu İsrail'e olan desteğinin yetersizliğiyle ilişkilendirdi.

Harris'in aksine, Trump, Hamas ve Hizbullah gibi örgütlere karşı çok daha sert adımlar atacağını, İran'ın bu gruplara sağladığı kaynakları kesmek için agresif bir politika izleyeceğini ifade etti. Başkan seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdireceğini ve Gazze'deki krizi çözebileceğini iddia eden Trump, bu konudaki vaatlerini sürdürdü.

Canlı yayında her iki aday da İsrail'e olan desteğini net şekilde ifade ederken, Harris'in barışçıl çözüm ve ateşkes çağrıları, Trump'ın ise daha agresif ve sert tutumu dikkat çekti. Seçim süreci ilerlerken, ABD'nin Orta Doğu politikasındaki tutumu her iki aday için de belirleyici bir konu olmaya devam edecek.