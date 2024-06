Warner Bros Discovery, merakla beklenen Harry Potter dizisine güçlü bir destek sağladı. Succession ve Game of Thrones dizilerinin yapımcıları Francesca Gardiner ve Mark Mylod, yeni dizide önemli roller üstlenecekler.

Yapım Ekibi

Harry Potter dizisine yönetmen ve yazar olarak katılacak olan Francesca Gardiner ve Mark Mylod, HBO'nun ünlü dizileri Succession ve Game of Thrones'ta başarıyla çalışmış isimler. Gardiner, dizinin showrunner'ı ve yürütücü yapımcısı olacak. Mylod ise yürütücü yapımcı ve birden fazla bölümün yönetmeni olarak görev alacak. İkili, daha önce Succession'da beraber çalışmış ve her ikisi de yapımcı olarak görev yapmıştı.

Geçmiş Başarılar

Gardiner, Killing Eve ve His Dark Materials gibi yüksek kaliteli dizilerin baş yapımcılığını yapmış, ayrıca His Dark Materials, The Rook ve Prime Video dizisi The Man in the High Castle'da da senarist olarak çalışmış bir isim. Mylod ise Game of Thrones'un altı bölümünde yönetmen olarak görev yapmış ve Minority Report, The Affair ve Shameless dizilerinde yönetici yapımcı olarak deneyim kazanmış bir yönetmen.

Dizi Hakkında

Warner Bros Discovery, 2021 yılında Harry Potter romanlarına sadık kalacak bir TV dizisi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Filmlerin aksine romana daha sadık olacağı söylenen dizi uyarlaması, 2026'da yayın hayatına başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak orijinal Harry Potter oyuncusu Daniel Radcliffe, dizide konuk oyuncu olarak yer almayacağını belirtti.