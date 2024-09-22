En bilinen büyüler

Harry Potter dünyasında en bilinen büyülerden biri, "Expelliarmus"—rakibin silahını elinden alan bir büyü. Bu büyü Harry’nin düellolarda en sık kullandığı savunma aracıdır.

Koruma büyüleri

"Expecto Patronum" ise karanlık varlıkları uzaklaştıran bir büyü. Patronus, kullanıcının en derin mutluluğundan güç alarak bir şekil kazanır ve koruma sağlar.

Uçma ve hareket büyüleri

"Accio" büyüsü, istenilen nesneyi sahibine doğru çekerken, "Wingardium Leviosa" ile nesneleri havaya kaldırmak mümkün. Özellikle Leviosa, ilk yılların favori büyülerindendi.

Karanlık büyüler

Karanlık büyüler arasında en tehlikeli olanı ise "Avada Kedavra." Bu büyü, geri dönüşü olmayan ölümcül bir etkiye sahip ve yasaklı büyüler arasında yer alıyor.