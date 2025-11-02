Beşiktaş Kulübü, 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nı bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirdi.

Toplantıda, eski başkan Hasan Arat’ın 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden geçici olarak çıkarılması kararı alındı.

Disiplin Kurulu tarafından alınan karar, genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, “Hasan Arat Beşiktaş’tan neden ihraç edildi?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

HASAN ARAT BEŞİKTAŞ’TAN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Hasan Arat hakkında alınan ihraç kararının, 2025 yılı Nisan ayında yaşanan Divan Kurulu tartışmasıyla bağlantılı olduğu öğrenildi.

12 Nisan 2025 tarihinde yapılan Divan Kurulu toplantısında, Hasan Arat ile eski Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşanmıştı.

Tartışmanın fiziksel müdahaleye dönüştüğü iddia edilmiş, toplantı güvenlik nedeniyle iptal edilmişti.

Olay sonrası Arat, Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve kurul, 1 yıl üyelikten uzaklaştırma cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Bu karar, yönetim kurulu tarafından genel kurula taşınarak oy çokluğuyla onaylandı.

HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde Adana’da dünyaya geldi.

Profesyonel basketbol kariyerine Adana Demirspor’da başladı, ardından Beşiktaş ve Galatasaray formaları giydi.

Aktif sporculuğun ardından iş dünyasına atılan Arat, Beşiktaş’ta Süleyman Seba döneminde 1998-2000 yılları arasında ikinci başkanlık yaptı.

2000 ve 2002 yıllarında Beşiktaş başkanlığına aday olan Arat, her iki seçimde de Serdar Bilgili’ye karşı kaybetti.

2023 yılında yeniden aday olup Serdar Adalı’yı geçerek Beşiktaş’ın 35. başkanı seçildi.

Görev süresince 2024 Türkiye Kupası ve 2024 Süper Kupa zaferlerini elde eden Arat, Kasım 2024’te özel nedenlerle istifa ettiğini açıklamıştı.