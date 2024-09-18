"Konuşanlar" programıyla geniş bir kitleye hitap eden Kaya, halasını kaybetmenin acısını sosyal medya hesabından duyurdu. Samimi ve duygusal mesajında halasının ani vefatını paylaşan Kaya, yaşadığı bu büyük kayıpla yıkıldı.

"Kimseye eyvallahı olmadan gitti"

Hasan Can Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, halasını şu sözlerle andı: "Yaşadığı gibi aniden, kimseye eyvallahı olmadan, kimseden bir şey istemeden gitti bu dünyadan. Seni çok seviyoruz halacığım." Kaya’nın sözleri, halasına olan sevgisini ve bu ani kaybın yarattığı üzüntüyü yansıtıyordu.

"Pazarlıkçı hala" olarak tanınmıştı

Kaya, halasını "Konuşanlar" programında da ağırlamış ve "pazarlıkçı hala" olarak seyircilerle tanıştırmıştı. Program sırasında neşesi ve enerjisiyle izleyicilerin de gönlünü kazanan halası, Kaya’nın hayatındaki önemli figürlerden biriydi. Her zaman güçlü duruşuyla bilinen ve çevresi tarafından sevilen halasının kaybı, Hasan Can Kaya için büyük bir darbe oldu.

Hasan Can Kaya, bu acı haberi paylaşırken, halasının hayatı boyunca yaşadığı zorluklara rağmen asla şikayet etmediğini, her zaman mücadeleci bir yapısı olduğunu dile getirdi. Sevenleri ve hayranları, ünlü komedyene başsağlığı dileklerini ileterek yanında olduklarını ifade ettiler.