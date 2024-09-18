UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında Juventus, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’ı ağırladı. Juventus Stadyumu’ndaki karşılaşmada İtalyan devine galibiyeti getiren gol, Kenan Yıldız'dan geldi. 21. dakikada Nicolas Gonzalez’in asistini gole çeviren Yıldız, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı. Bu gol, aynı zamanda turnuvanın yeni formatında atılan ilk gol olarak tarihe geçti.

İdolü Del Piero'yu geçti

Kenan Yıldız, bu başarısıyla idolü Alessandro Del Piero’yu da geride bırakarak, Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç oyuncu unvanını elde etti. Yıldız, 19 yaş 136 gün ile bu unvana ulaşırken, Del Piero 20 yaş 308 gün ile bu sıralamada ikinci sırada kaldı.

🇹🇷 Kenan Yıldız, Alessandro Del Piero'yu geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde gol sevinci yaşayan en genç Juventus oyuncusu oldu.



👉Kenan Yıldız: 19 yaş 136 gün

👉Del Piero: 20 yaş 308 gün



📌@OptaCan pic.twitter.com/NfHl5FvU8w — TRT Spor (@trtspor) September 18, 2024

Genç futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol ve 2 asist ile dikkat çekici bir performans sergilemeye devam ediyor. Yıldız’ın bu çıkışı, Juventus taraftarlarının beklentilerini artırıyor.