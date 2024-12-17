Ege TV’de yayınlanan ‘Sinem Aras ile Balkan Esintisi’ programının bu haftaki konukları, Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Başkanvekili Atilla Baysak ve Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç oldu.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, 57 farklı ülkeden göçmen vatandaş olduğuna dikkat çeken Hasan Şehoviç, “Gençlerimiz ve çocuklarımıza yönelik projelerimiz var. Asimile olmasınlar, kendi kültürlerini yaşatsınlar istiyoruz. Türkiye’de birçok dernek var. 18 büyük dernek var. Federasyonumuz, Dünya Bosna Hersek Göçmenleri’ne üye. Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği’ne neden ihtiyaç oldu? Balkanlar’da maalesef savaşlardan bugüne kadar ağır bir savaş yaşandı. Bosna Hersek Avrupa’nın göbeğinde nüfusun yüzde 54’ü yurt dışında ve terk edilmiş. Bizim istatistiklerimize göre 57 farklı ülkede 2 milyondan fazla Bosna Hersek vatandaşı yaşamını sürdürüyor. Bu yüzden bir fikir doğdu 2000 yılında bunu dünya birliği yapalım dedik. 2002 yılında Saraybosna’daki buluşmaya 35 ülkeden 150 delege geldi. İngiltere merkezli bir dernek kuruldu” dedi.

"Türkiye’yi temsil ediyorum"

Savaşın ortasında Türkiye’ye geldiklerini anlatan Hasan Şehoviç, “Biz 92-95 Bosna savaşında Türkiye’ye geldik. Ben Bosna doğumluyum, evliyim ve iki çocuğum var. O zamanlar evli değildik. Türkiye’de evlendik ve çocuklarımız Türkiye’de doğdu. Savaş sırasında Türkiye’ye sığındık. Canımızı zor kurtararak zor şartlar altında geldik. Ben üniversiteyi eski Yugoslavya’da bitirdim. Burada inşaat mühendisi olarak özel bir şirkette çalışıyorum. İngiltere merkezli 24 ülkede bulunan Bosna Hersek ve Boşnak Göçmenleri kendi derneklerini kurarak 2002 yılında bir birlik kurma maksadıyla beraber geldiler. Ben de Türkiye’yi temsil ediyorum. 6 dönemdir başkanlık yapıyorum” dedi.

Kardeş şehir olmanın öneminden bahseden Atilla Baysak, “Meclislerimizde Balkan göçmeni kardeşlerimiz var. Camiamıza ve derneklerimize karşı sorumluluklarımız var. Geçen dönemden beri ben farklı ilçelerimizi ve Büyükşehir Belediye’mize yeni kardeş belediyeler kazandırmaya çalıştım. Geçen dönem Karşıyaka için 3 yeni kardeş belediye kazandık. İzmir Büyükşehir Belediye’mize de Üsküp ve Saraybosna’yı kardeş kent olarak kazandırdık. Kardeş kent ilişkisi kurmak önemli. 20 yıldır kardeş olunmuş şehirlerle ilişkileri canlandırmak gerekiyor. Bir de sadece milli günler dışında belediyeler arasında teknik olarak bir sinerji oluşturmak lazım. Kardeş şehir olduğumuz yerler şu anda Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım hakkı kazanmış ve Avrupa Birliği’nin hemen kapısında olan şehirler. Avrupa Birliği fonlarından, proje hibelerinden faydalanma imkanları bulunuyor. Bu kardeş şehirlerimizle birbirine benzeyen avantajları ve dezavantajları benzeyen şehirler örtüşmüş durumda. Bu şehirlerimizle ortak projeler geliştirilebilir” diye konuştu.

"Bir araya gelmemiz lazım"

Dernek fazlalığından yakınan Atilla Baysak, “Mümkün olduğu kadar bir araya gelmemiz lazım. Aynı konuda, aynı ülküde ve doğrultuda küslükler olup aynı dernekten birçok dernek doğuyor. Birbirlerine küslükle başlayan dernek fazlalılığı kamuyu da yoruyor. Çünkü aynı festivaller ve özel günler için aynı taleplerde bulunuyoruz. Bu da belediye başkanlarını, kaymakamları ve diğer kamu kurumlarını yoruyor. Bir araya gelmek lazım. Bayrak değişimini doğru zamanda, fazla yıpratmadan en fazla 2 dönem yapmak gerekiyor. İlçelerdeki belediye başkanlarımız derneklerimize karşı çok pozitif. Karşıyaka’nın yüzde 46.7’si Balkan göçmeni” açıklamasında bulundu.

Yeni çalışmalarından söz eden Baysak, “25 Kasım Bosna Hersek’in Milli Günü. Kuzey Makedonya’nın, Kosova’nın ve diğer ülkelerimizin de bu önemli günlerinde mümkün olduğu kadar orada bulunmak istiyoruz. En azından büyükelçiliklerde verilen resepsiyonlara katılmasını rica ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay, bizim çabalarımızı gönülden destekliyor. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Festivaller 3 güne indi

Balkan Halk Dansları Festivali süresinin 3 gün indirildiğini vurgulayan Atilla Baysak, “Bu yıl festival tasarruf tedbirleri kapsamında 3 güne indirildi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1935 yılında ilk etkinliği düzenlenmişti. İkincisi de onun sağlığında yine İzmir’de düzenlendi. Sonrasında 70 yıl gibi bir ara verildi. 2008 yılında tekrar bu festivaller başladı ve 2024’e kadar geldi. 25 Kasım Bosna Hersek Milli Günü’nde Özgür Özel orada bulunmak istediğini belirtti. Belediye Başkanımız ile beraber organizasyonu yaptık. Toplam 36 saat süren bir organizasyon oldu. En önemli anma törenlerine katılımı gerçekleştirdik. Bosna ve Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç’in kabrindeki anma törenine katıldık. Bir de Bosna Hersek’de bir sönmeyen ateş vardır. Orada ikinci dünya savaşında hayatını kaybetmiş bütün Yugoslav askerlerini ziyaret ettik” açıklamasında bulundu.