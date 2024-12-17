Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yılbaşı öncesinde yaptığı açıklamayla Kanadalılara ekonomik rahatlama sağlayacak iki aylık vergi muafiyeti döneminin başladığını duyurdu. Vergi tatili, 15 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bu karar kapsamında gıda, restoran hizmetleri, çocuk giyim ve ayakkabı, Noel ağaçları, alkol, kitap ve gazeteler gibi ürünlerde iki aylık süre boyunca vergi alınmayacak. Kararın özellikle yılbaşı alışverişleri ve kış sezonu giderleri nedeniyle tüketicilere büyük bir ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Ancak, otomatlardan satılan yiyecek ve içecekler, diyet takviyeleri ve evcil hayvan mamaları gibi insan tüketimine uygun olmayan ürünler, vergi tatili kapsamı dışında tutuldu.

Yetkililer, uygulamanın tüketicilerin temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamasını amaçladığını belirtirken, işletmelerden de fiyat indirimlerinin yansıması konusunda duyarlı olmaları istendi.