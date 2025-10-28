Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından uzmanlar, bölgedeki riskler konusunda art arda uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak, meydana gelen depremin 10 Ağustos’ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depreme çok yakın bir merkezde olduğunu belirtti.

Deprem fırtınası uyarısı

Sözbilir, arazi çalışmalarında yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni fayları haritaladıklarını kaydetti:

“Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5’e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir.”

Hasarlı evlere girilmeyin

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Sözbilir, şunları söyledi: