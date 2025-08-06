Başkan Tugay yenilenen Hasanağa Bahçesi’ni inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in en köklü kent parklarından biri olan ve yenileme çalışmalarının ardından daha modern hale gelen Buca Hasanağa Bahçesi’ni ziyaret etti. Parkta yürüyüş yapan yurttaşlarla sohbet eden Tugay, yeşil alanları koruyarak geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

İnceleme gezisinde Başkan Tugay’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci ile belediye bürokratları eşlik etti.

“Hasanağa Bahçesi’ni koruyup geliştirmeye devam edeceğiz”

Başkan Cemil Tugay, yaptığı açıklamada, “Bir asırdır İzmir’e hizmet eden Hasanağa Bahçesi’ni daha güvenli ve yeşil bir park haline getirdik. Bu yaptıklarımızla sınırlı kalmayacağız. Yeni düzenlemelerle alanı daha da işlevsel bir hale getireceğiz” dedi.

Vatandaşlar, özellikle artırılan yeşil alanlar, güvenli çocuk oyun parkları ve spor alanlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tugay’a teşekkür etti.

Kullanılmayan havuz yeniden işlev kazanacak

Park içindeki kullanılmayan havuz için projelendirme süreci başlatıldı. Başkan Tugay’ın talimatıyla havuz yeniden kullanılabilir hale getirilecek. Gece aydınlatmasını artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla ek ışıklandırma sistemleri kurulacak, temizlik sıklığı artırılacak.

Parka engelli dostu düzenlemeler geliyor

Engelli bireylerin parka erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler planlandı. Park genelinde erişilebilirlik artırılarak herkes için eşit kullanım alanları oluşturulacak.

82 milyon liralık yağmur suyu hattı yatırımı sürüyor

Başkan Tugay, Hasanağa Bahçesi’ndeki gezisinin ardından İZSU tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarını da yerinde inceledi. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Buca’da 82 milyon liralık yatırımla yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıldığını belirtti.

Erdoğan, “Çalışmalarımız 60, 61, 63. sokaklar ile Erdem Caddesi’nde devam ediyor. Yağmur suyu kanallarının %60’ı, atık su borularının %68’i, yol kenarındaki ızgaraların ise %45’i tamamlandı. Aralık ayına kadar tüm imalatlar bitirilecek” dedi.

8 futbol sahası büyüklüğünde çim alan oluşturuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkın 60 bin 120 metrekarelik yeşil alanını korumak ve geliştirmek için kapsamlı peyzaj çalışmaları yürüttü. Alana 231 ağaç, 13 bin 630 çalı, 31 bin 50 yer örtücü bitki dikildi. 59 bin 400 metrekarelik alana çim serimi yapılarak 8 futbol sahasından büyük bir yeşil alan oluşturuldu.

Çocuk oyun alanları baştan sona yenilendi

Parkın çocuk oyun alanları bakım ve onarımdan geçirildi. Kırık oyun grupları tamir edildi, zemin kauçuk kaplama ile yenilendi. Çocukların güvenliğini sağlamak için kum havuzunun etrafı ahşap çitlerle çevrildi.

Su ve elektrik altyapısı elden geçirildi

Park içinde çamurlaşmaya neden olan su kaçakları onarıldı. Sulama sistemleri eksik alanlara yeni tesisat çekilerek tamamlandı. Elektrik altyapısı baştan sona yenilendi. Böylece parkın sürdürülebilir yapısı güçlendirildi.

Spor İstasyonu ile ücretsiz spor ekipmanları sunuluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların spor olanaklarından daha fazla faydalanabilmesi için “Spor İstasyonu” projesini Hasanağa Bahçesi’nde hayata geçirdi. Kimliğini gösteren yurttaşlar, çeşitli spor ekipmanlarına ücretsiz erişebiliyor. Ayrıca fitness alanları ve koşu yolları da yenilendi.

Kaykay pisti gençlerin isteğiyle yenilendi

Parkta gençlerle sohbet eden Başkan Tugay, onların talebi üzerine kaykay ve paten pistinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdi. Pist, gençlerin aktif kullanımı için modernize edilirken, etrafına çit çekilerek güvenlik artırıldı.

Güvenlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı

Güvenlik sorunlarına karşı parkın karanlık kalan bölgelerine 4 yeni aydınlatma direği, 42 projektör monte edildi. 44 eski aydınlatma lambası değiştirildi, 20 yeni güvenlik kamerası takıldı. Bozuk yürüyüş ve bisiklet yolları onarıldı, 390 metre yeni yürüyüş yolu yapıldı.