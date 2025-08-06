

Kemalpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin ortak çalışmasıyla ilçede başlatılan evde bakım hizmeti, dezavantajlı gruplar için kapsamlı bir destek modeli sunuyor. Proje kapsamında, yalnız yaşayan, fiziksel engeli bulunan ya da ileri yaştaki vatandaşlara düzenli olarak bakım ve temizlik hizmetleri veriliyor.

Sosyal inceleme ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi bireylere, iki haftada bir kişisel bakım, dört haftada bir kuaför, beş haftada bir ev temizliği, ihtiyaç halinde küçük onarım hizmetleri sağlanıyor. Bu hizmetler tek başına sunulmuyor; bireyin durumuna göre eş zamanlı olarak birden fazla destek sağlanabiliyor.

Yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor

Evde bakım hizmetleri, yalnızca fiziksel yardım sağlamakla kalmıyor; sosyal izolasyonla mücadele eden bireylere moral ve destek de sunuyor. Bu yönüyle proje, hem sağlık hem de sosyal açıdan yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Türkmen: “Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yürütülen hizmetlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile birlikte yürüttüğümüz evde bakım hizmetleri sayesinde ilçemizde yaşayan hasta, yaşlı ve engelli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırıyor, onları yalnız bırakmıyoruz. İhtiyaçlarını sosyal inceleme ekiplerimiz tespit ediyor, ardından bu ihtiyaçlara göre birden fazla hizmeti aynı anda sunabiliyoruz.”

Başkan Türkmen, hizmetlerin yalnızca fiziki destekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda insanların yaşamlarına umut kattığını vurguladı.

Sosyal belediyeciliğin örneklerinden biri

Kemalpaşa’da sürdürülen bu proje, sosyal belediyecilik anlayışının başarılı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hizmetler, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirirken, dezavantajlı bireylerin yaşama daha aktif ve onurlu şekilde katılımını sağlıyor.