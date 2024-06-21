Prof. Dr. Ahmet Var, bu testlerin hastalıkların kök nedenlerini belirleyerek doğru tedavi planlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Fonksiyonel testlerin organizmadaki olası sorun yaratabilecek metabolik alanları belirlemek için tasarlandığını belirten Prof. Dr. Var, "Fonksiyonel tıp hekimleri, genetik, hormonal değişiklikler ve yaşam tarzı gibi faktörleri hastalıkların potansiyel nedenleri olarak görürler ve tedavilerini bu faktörlerin düzenlenmesi, eksikliklerin yerine konması ve altta yatan kök nedenlerin düzeltilmesi olarak planlarlar." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Var'a göre, fonksiyonel tıp randevuları tipik poliklinik randevularından daha derinlemesine. Vücudun performansını değerlendirmek için ayrıntılı bir giriş ve özel laboratuvar testlerinden oluşuyorlar. Fonksiyonel testlerin kişinin sağlık durumunu ayrıntılı şekilde ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Var, "Bu testler, dengesi bozulan sistemleri normale geri getirmek için yapılacak tedavilerin hedef noktalarını belirleyerek optimal sağlığa ulaşmaya yardımcı olurlar." dedi.

Özellikle hastalıkların erken tespiti ve önlenmesinde fonksiyonel testlerin büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Var, bu testlerin vücuttaki dengesizlikleri ve sorunlu alanları belirlemede etkili olduğunu dile getirdi. Fonksiyonel laboratuvar testlerinin birçok farklı hastalık durumunu kapsadığını belirten Prof. Dr. Var, "Bu testler, hastaların genel sağlık durumunu bütünsel olarak anlamak, hastalıkların erken tespit edilmesini sağlamak ve kişiselleştirilmiş tedavi planlamasına yardımcı olur." şeklinde konuştu.

Son olarak, fonksiyonel laboratuvarların, fonksiyonel tıp uygulayıcılarına çok değerli bir araç sağladığını ifade eden Prof. Dr. Var, bu yaklaşımın hastalıkların önlenmesinde ve tedavi süreçlerinin optimize edilmesinde önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Var, "Fonksiyonel tıp laboratuvarı analizleri, hastalara daha kesin yanıtlar ve umutlar sunabilir." dedi.