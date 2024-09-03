Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık ve memur personeline yönelik önemli bir eğitim düzenledi. Eğitimde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminerle, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları üzerine bilgi verildi.

Eğitimde öne çıkanlar

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Komiseri Furkan Karadaş, hastane personeline yönelik olarak düzenlenen eğitimde uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolü hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Eğitim, Nazilli Devlet Hastanesi'nin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılardan yoğun ilgi

Eğitime katılan sağlık ve memur personelleri, Furkan Karadaş’a çeşitli sorular yönelterek, narkotik suçlarla mücadele ve uyuşturucu bağımlılığının önlenmesi konularında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldular. Eğitim, özellikle annelere yönelik farkındalığın artırılması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesi konularında önemli bilgiler sundu.

Uyuşturucuyla mücadelede bilinçlenme

Eğitimde, uyuşturucunun toplumsal etkileri ve bireyler üzerindeki zararları hakkında bilgi verilirken, hastane çalışanlarının bu konuda nasıl daha etkili olabilecekleri üzerine de bilgiler sunuldu. Bilinçlendirme çalışmaları, annelerin çocuklarını uyuşturucunun zararlarından koruma konusunda daha etkin olmasını hedefliyor.

Emniyet müdürlüğü'nün eğitim çalışmaları

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kurum ve kuruluşlarda düzenlediği eğitimler, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık artırma amacı taşıyor. Bu tür eğitimlerle, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede toplumsal desteğin artırılması ve etkin bir bilinç oluşturulması hedefleniyor.