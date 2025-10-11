Nevşehir Devlet Hastanesi’nde test sonuçlarını değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 17’si, mahkemece tutuklandı. Operasyonda sağlık personeli de bulunuyordu.

Nevşehir’de resmi belgede sahtecilik operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi ve çevresinde yaptığı denetimlerde test sonuçlarının sistem üzerinden değiştirildiğini tespit etti.

Operasyon kapsamında aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sahtecilik iddiaları detayları

Soruşturmada şu iddialar yer aldı:

Uyuşturucu kullanan kişilerin denetimli serbestlik kapsamında verdikleri test sonuçlarını değiştirmek

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin kandan yapılan alkol test sonuçlarını değiştirmek

Özel güvenlik sertifikası almak isteyenlerin doktor raporlarındaki uyuşturucu test sonuçlarını değiştirmek

Elde edilen bilgilere göre, her işlem için 20-30 bin TL alındığı belirlendi.

Tutuklamalar ve adli süreç

Nevşehir ve Kayseri’de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17’si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kalan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.