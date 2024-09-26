Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 10 Aralık 2021 tarihinde yaşanan ve hemşire Önder E.'nin çakmakla sebep olduğu iddia edilen yangın, mahkemeye taşındı. Olayda yaralanan hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı'nın tedavi süreçleri devam ederken, sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Ne olmuştu?

Olay, hemşire Önder E.'nin alkol dolumu sırasında elindeki çakmakla alkol şişelerini ateşe vermesi sonucu meydana geldi. Bu olayda yaralanan hemşire Gizem Elif Türk, yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştuğu için 52 gün boyunca tedavi gördü. Dava süreci, "bilinçli taksirle birden fazla kişiyi yaralama" suçlamasıyla ilerledi. Sanık Önder E. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle görülen duruşmada, hakim sanığın kusurunu ve yaralanmaların ağırlığını göz önünde bulundurarak indirimle 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Yaralı hemşirenin açıklamaları

Duruşmada ifade veren Gizem Elif Türk, yaşadığı acıları dile getirerek, “Yanıkların yanı sıra çok büyük acılar çektim. Eğer iftira atacak olsam, Yılmaz abiye de suç atardım. Bu acılara sebep olanın adalet karşısında cezasını bulmasını istiyorum” dedi.

Sanık Önder E.’nin savunması

Tutuksuz yargılanan Önder E., olayda suçsuz olduğunu belirterek, “Olayda çakmak çakmadım. Şaka mahiyetinde bile ‘seni yakayım mı’ şeklinde bir ifade kullanmadım” diye konuştu.

Savunma avukatının iddiaları

Sanık avukatı, müvekkiline yönelik suçlamaların hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, güvenlik kameralarında Önder E.'nin elinde çakmağın görünmediğini ve olayda kasıtlı bir eylemin söz konusu olmadığını savundu.

Gizem Elif Türk’tün tepkisi

Gizem Elif Türk, sanığın kaçamaklı beyanlarda bulunduğunu ifade ederek, “Ben görmediğim çakmağı nasıl söyleyebilirim. Sanık, gözlerimin içine bakacak cesareti bile yok” diyerek tepkisini gösterdi.