Muğla Büyükşehir Belediyesi, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu ölümünün 32. yıldönümünde düzenlediği konserle andı. Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla gerçekleşti.

Senfoni Orkestrası ve Ezgi Uludağ’dan unutulmaz performans

Konserde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sahne aldı. Orkestra, şef Eray İnal yönetiminde, solist Ezgi Uludağ ile birlikte Uğur Mumcu'nun anısını yaşatan eserleri seslendirdi. “Uğurlar Olsun”, “Yiğidim Aslanım” ve “Güneş Topla Benim İçin” gibi unutulmaz şarkılar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Başkan Aras: “Uğur Mumcu’nun mücadelesi bugün de devam ediyor”

Anma etkinliğinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uğur Mumcu’nun yaşamı ve mücadeleye verdiği önemin altını çizdi. Başkan Aras, “Uğur Mumcu sadece bir gazeteci değil, hakikatin peşinden koşan cesur bir liderdi. Ancak bugün, onun karşılaştığı engeller ve baskılar hala devam ediyor. Gazeteciler, yalnızca doğruları yazdıkları için ağır bedeller ödüyorlar” dedi.

Düşünce özgürlüğü için mücadele devam ediyor

Başkan Aras, düşünce özgürlüğü ve adaletin güçlenmesi adına verilen mücadelenin önemine değindi ve, "Uğur Mumcu’nun cesareti bize güç veriyor, karanlıkta bir ışık oluyor. O'nun mirası, bize sadece bir mücadele değil, cesaret kaynağı bırakıyor” dedi.