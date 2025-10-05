Adana’da doğum sancısı tutan kadın, hastaneye gitmek üzere bindiği takside bebeğini dünyaya getirdi. Şoför Samet Aygün, doğuma tanıklık ederken aileye unutulmaz bir jest yaptı.

Doğum yolda başladı

Adana’nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde yaşayan hamile kadın, doğum sancılarının artması üzerine taksi çağırdı. Taksici Samet Aygün (30), kadını hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak yolculuk sırasında sancılar şiddetlendi ve anne taksinin içinde doğum yaptı.

Bebeğin adı Yesen oldu

Taksiyle hastaneye ulaşıldığında sağlık ekipleri göbek kordonunu araçta kesti. Anne ile yeni doğan erkek bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aile, bebeğe Yesen adını verdi.

Şoförden anlamlı jest

O anları unutulmaz bir tecrübe olarak nitelendiren şoför Samet Aygün, “Arkadan bebek sesi gelince hepimiz şoka uğradık. Çok mutlu oldum” dedi.

Aygün, Türk Hava Yolları’nın doğum yapan yolcular için uyguladığı jesti hatırlatarak, “Biz de taksi durağı olarak bu aileye ömür boyu ücretsiz hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.