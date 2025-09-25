Türkiye’de koleksiyon meraklılarının en çok aradığı parçalar arasında hatalı basım madeni paralar öne çıkıyor. Son olarak hatalı basılan bir 1 TL, koleksiyoncular arasında büyük ilgi görerek 2000 liraya satıldı.

2000 liraya alıcı buldu

Yaklaşık iki ay önce piyasaya çıkan hatalı basım 1 TL, koleksiyoncular arasında hızla el değiştirdi. Normalde 1 TL değerindeki madeni para, nadir bulunması nedeniyle 2000 liraya satıldı.

Koleksiyoncular için özel değer

Para koleksiyonculuğunda hatalı basımlar, en kıymetli parçalar arasında yer alıyor. Çift darp, yanlış desen, eksik baskı gibi hatalar, paranın maddi değerini katbekat artırıyor. Koleksiyoncular bu paraları yalnızca yatırım değil, aynı zamanda kültürel birer belge olarak da görüyor.

Büyük bir hazine olabilir

Uzmanlara göre hatalı basım paralar, zamanla daha da değer kazanma potansiyeline sahip. Bu nedenle vatandaşların ellerine geçen madeni paraları dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor. Günlük hayatta fark edilmeyen bir madeni para, koleksiyoncular için adeta bir hazine değeri taşıyabiliyor.