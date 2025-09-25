SASA Polyester, Adana’da 650 milyon dolarlık yatırımla kurduğu yeni elyaf tesisinde deneme üretimlerine geçti. 350 bin ton kapasiteye sahip tesisin, Kasım 2025’te tam kapasite devreye alınması planlanıyor.

Deneme üretimleri başladı

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Adana’daki yeni elyaf tesisinin yatırım sürecinin tamamlandığını ve deneme üretimlerine geçildiğini duyurdu.

350 bin ton kapasite

Tesisin yıllık üretim kapasitesinin 350 bin ton olacağı bildirildi. Bu kapasiteyle SASA’nın üretim gücünü önemli ölçüde artırması bekleniyor.

400 milyon dolar ciro katkısı

650 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen tesisin, mevcut piyasa koşullarında yıllık yaklaşık 400 milyon dolarlık ek ciro yaratacağı öngörülüyor.

SASA’nın açıklaması

SASA Polyester’in KAP bildirimi şöyle:

“Adana yerleşkemizdeki yıllık 350.000 ton kapasiteli Yeni Elyaf bölümümüzün yatırımı tamamlanmış, deneme üretimine başlanmıştır. Tesisin tam kapasite ile 2025 yılı Kasım ayı içinde devreye alınması planlanmaktadır. Bugünkü yatırım değeri 650 milyon ABD doları olan tesisin ciroya katkısının mevcut piyasa koşulları ile yıllık yaklaşık 400 milyon ABD doları olması beklenmektedir.”