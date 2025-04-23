Konak Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla Hatay Kapalı Pazaryeri’nde El Emeği Pazarı kuruyor. Haftanın bir günü hizmet verecek olan pazarda, kadınlar ücretsiz stant açabilecek. Başvuru süreci 25 Nisan 2025’e kadar devam edecek.

Kimler başvurabilecek?

El Emeği Pazarı'nda stant açmak isteyen kadınların bazı şartları taşıması gerekiyor. Buna göre Konak ilçesinde ikamet eden, 18 yaşından büyük, çalışmayan ve vergi mükellefi olmayan kadınlar başvuruda bulunabilecek. Adaylar, ürettikleri el emeği ürünlerin en fazla beş adet fotoğrafını Konak Belediyesi'nin 444 35 66 numaralı WhatsApp hattına ileterek başvurularını gerçekleştirecek.

Satışa izin verilmeyen ürünler

Pazarda sadece el emeğiyle üretilen ürünler yer alacak. Gıda ve mum haricinde kimyasal madde içeren ürünlerin satışına izin verilmeyecek. El Emeği Pazarı her cuma günü saat 10.00-18.00 arasında açık olacak. Pazarın faaliyete geçeceği tarih, başvuruların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

“Kadın emeği görünür olacak”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kadınların üretimde, ekonomide ve sosyal yaşamda daha aktif yer almasını sağlamak bizim için bir görev değil, inanç ve kararlılıktır. Bu pazar, kadın emeğinin görünür kılındığı, dayanışmanın güçlendiği bir alan olacak. Tüm kadınları bu anlamlı çalışmada yer almaya davet ediyorum” dedi.